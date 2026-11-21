Концерт Геннадия Хазанова прошел в Астане обернулся скандалом

Концерт народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова в Астане вызвал бурную реакцию в Казахстане. 80-летний художественный руководитель Московского театра эстрады пошутил о переименовании столицы, советском прошлом города и даже предложил установить памятник трактору. Кроме того, в начале вечера досталось народному артисту России Филиппу Киркорову. О выступлении, которое состоялось 17 ноября, рассказала местная жительница Баглан Жабина в своем блоге.

По словам женщины, она шла на творческий вечер с большим интересом. Хазанов — известный артист, чьи номера когда-то вызывали у нее улыбку и восхищение. Однако концерт оказался совсем не таким, каким она его представляла.

«В самом начале прозвучали насмешки в адрес Киркорова. Затем артист перешел к критике Казахстана», — написала Жабина.

Сперва артист напомнил, что раньше Астана называлась Целиноградом. Город развивался благодаря освоению целинных земель. Люди выращивали хлеб, строили улицы и обустраивали территорию. По мнению Хазанова, со временем заслуги этих людей стали забывать, а советское прошлое города оказалось не в почете.

В качестве ироничного символа той эпохи он предложил поставить в столице памятник трактору.

Но главной темой шуток стала череда переименований. В 1998 году Целиноград получил название Астана. В 2019-м город переименовали в Нур-Султан, а уже в 2022 году вернули прежнее имя.

«Дальше цирк… Видел переменчивых ханов, но такой прыти у печати не видел. Вы понимаете, что такое три года? Это когда ты уехал в отпуск, отправил домой открытку, написал адрес и на середине пришлось зачеркнуть и переписать», — высказался Хазанов.

Не обошел артист и школьную тему. Он пошутил, что ребенок мог в первом классе научиться писать «Нур-Султан», а в третьем услышать от учительницы, что теперь это ошибка.

Одни зрители сочли шутки неуважительными по отношению к Казахстану и его истории. Другие напомнили, что Хазанов выступает в жанре сатиры и не обязан подстраивать каждую реплику под ожидания публики.

Не первый скандал вокруг Хазанова

Ранее Хазанов конфликтовал с журналистом.

В 2025 году в СМИ появилось видео столкновения юмориста с молодым репортером. Журналист встретил артиста у подъезда на Арбате и стал задавать вопросы о недвижимости. В ответ Хазанов вступил с ним в потасовку и забрал телефон. Позже артист рассказал изданию «Абзац», что чувствует себя хорошо и находится на медицинских процедурах.

Обсуждали и зарубежную жизнь артиста. В июне 2026 года Хазанов сообщил о переезде в Тель-Авив вместе с супругой Златой Эльбаум. Он объяснил это решение проблемами со здоровьем. По словам юмориста, в критический момент ему помогли израильские врачи.

В 2020 году артист перенес операцию на открытом сердце. После этого ему установили кардиостимулятор. Теперь Хазанов регулярно передает лечащему врачу данные прибора, чтобы тот мог следить за его состоянием.

В 2025 году СМИ писали о продаже артистом московской недвижимости, включая квартиры и загородный дом в Дубках. По некоторым оценкам, стоимость сделок могла приблизиться к миллиарду рублей. Сам Хазанов опровергал сообщения о масштабной распродаже имущества.

Геннадий Хазанов известен не только как эстрадный юморист. Его карьера в кино началась еще в 1970 году. Среди картин с его участием — «Маленький гигант большого секса», «Полицейские и воры» и «Тихие омуты».

Многие зрители знают артиста и по озвучиванию мультфильмов. Именно его голосом говорят Кот Леопольд и попугай Кеша.

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