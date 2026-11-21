В России сезонный перевод часов окончательно отменили в 2014 году

В России больше десяти лет нет сезонного перехода на зимнее время, однако вопрос, нужно ли переводить часы осенью возникает регулярно. С каких пор РФ живет в режиме постоянного времени? Как это произошло? И правда ли, что у нас украли час? Разбирались в материале 5-tv.ru.

Когда в России перестали переводить время?

Сезонный перевод часов (весной на час вперед, осенью на час назад) окончательно отменили 26 октября 2014 года. С тех пор РФ живет в режиме постоянно времени — по национальной шкале времени это UTC+3 (речь о московском времени).

При этом на протяжении трех лет с 2011-го до 2014-го жители России жили исключительно по летнему времени — на два часа вперед. Это решение обуславливалось тем, что якобы длинный светлый вечер полезнее для жизни и экономики, чем ранний рассвет.

Тогда власти считали, что людям важно возвращаться с работы и заниматься делами при свете. Кроме того, предполагалось, что лишний час вечернего солнца снизит уровень стресса и повысит общую активность граждан.

Поводом для масштабных изменений в 2014 году послужило массовое недовольство россиян. Граждане жаловались на хронический недосып из-за темных зимних утр, общее ухудшение самочувствия и снижение работоспособности.

Кроме того, звучали утверждения о резком росте числа дорожно-транспортных происшествий: водители и пешеходы вынуждены были активно передвигаться в сумерках и темноте, что существенно повышало риск аварий.

В каком времени россияне остались жить после 2014 года?

После 2014 года Россия осталась в постоянном зимнем времени. Его также называют декретным. Оно на один час впереди естественного поясного (географического) времени. Например, для Москвы географическим поясом является UTC+2. С 2014 года столица живет по UTC+3.

При этом жители некоторых субъектов России остались недовольны переходом на постоянное зимнее время, так как у них в регионе стало темнеть слишком рано — в районе 15:00–16:00. Поэтому в период с 2016 по 2020 годы свыше десяти российских городов по решению местных властей перевели стрелки часов на час вперед, перейдя тем самым в соседний часовой пояс. Изменения были одобрены, в том числе, в Саратовской, Самарской, Волгоградской, Астраханской, Томской и другие областях.

В чем разница сезонного времени и часовых зон России?

Важно понимать, что сезонный переход времени не имеет ничего общего с часовыми зонами России. После 2014 года их стало 11. У каждой свой сдвиг относительно Москвы. Проще говоря, в каждом регионе свое время.

Например, разница между Новосибирском и Москвой четыре часа. Жители Новосибирска живут по красноярскому времени — в часовой зоне МСК+4 (UTC+7). Одинаковое время с Новосибирском и Красноярском также действует в Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае, Тыве и Хакасии.

Главная причина наличия 11 часовых зон в РФ — география и астрономия. Россия — огромна. Из-за этого, например, когда в Москве наступает закат, в то же самое время во Владивостоке Солнце уже встает. Следовательно, жителям Приморья было бы просто некомфортно жить по московскому времени, поэтому они живут в своем часовом поясе.

У россиян украли час после перехода на летнее время?

С точки зрения астрономии час не украли, а вернули на место. Изначально «правильным» местом для стрелок считалось поясное время, при котором Солнце находится в высшей точке ровно в 12:00. Для Москвы это часовой пояс UTC+2.

Сначала в 1930 году в СССР ввели декретное время плюс один час ко всем поясам). Тогда Москва стала жить по UTC+3. Затем, с 1981-м, ввели ежегодный летний перевод стрелок еще на один час вперед. Таким образом, в Москве было UTC+4. В 2011 году этот летний сдвиг зафиксировали навсегда.

В итоге часы убежали от Солнца на полтора два часа вперед. В 2014-м время вернули ближе к исходной точке. Несмотря на это, люди, которые привыкли к светлым вечерам зимой ощущают, что их лишили часа.

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