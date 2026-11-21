Движение по железнодорожной части Крымского моста полностью восстановлено. Об этом 21 ноября сообщил вице-премьер России Андрей Никитин в комментарии РИА Новости.

По его словам, поезда следуют в штатном режиме. Глава Министерства транспорта Дмитрий Ядров регулярно докладывает о пассажирских и грузовых перевозках в Крым. Заседания оперативного штаба ведомства проходят ежедневно.

На этой неделе переправа трижды подверглась атакам ВСУ — 16, 17 и 19 ноября. О последнем ударе сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Президент Владимир Путин 19 ноября рассказал, что обсуждал с Советом безопасности России возможность прекращения огня в отдельных сферах. Однако после атак на Крымский мост Москва не будет договариваться об этом, подчеркнул глава государства.

Путин также назвал переправу исключительно гражданским объектом. По его словам, ранее он поручил не перевозить по мосту военную технику и боеприпасы. Нефть и нефтепродукты через него также не транспортировали.

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