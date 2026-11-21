Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утвердил заместителя руководителя Ростехнадзора Алексея Ферапонтова своим заместителем по вопросам ядерной энергетики. Об этом ТАСС сообщил заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов.

«Назначение состоялось. Представители секретариата, отвечающие за административно-кадровые вопросы, уже связывались с Алексеем Викторовичем. Сейчас идет разговор о том, когда он сможет прибыть в Вену, чтобы запустить бюрократические процессы, связанные с подписанием контракта», — сказал он.

Ожидается, что Ферапонтов сможет прибыть в Вену уже в начале 2027 года.

Ранее Гросси направил представителям 35 государств, входящих в Совет управляющих агентства, письмо с предложением кандидатуры россиянина. При этом устав МАГАТЭ позволяет главе организации самостоятельно принимать окончательное решение о назначении заместителя.

Пост, который должен занять Ферапонтов, оставался фактически вакантным с сентября 2026 года. До этого его занимал Михаил Чудаков, отправленный руководством агентства в административный отпуск.

Кандидатура российского чиновника вызвала возражения со стороны Киева. Украинские дипломаты призвали государства — члены Совета управляющих МАГАТЭ не поддерживать назначение, ссылаясь на работу Ферапонтова в Ростехнадзоре. В феврале 2023 года Украина ввела против него персональные санкции.

Ферапонтов имеет техническое и юридическое образование. В Ростехнадзоре он работает 23 года, а с 2014 года занимает должность заместителя руководителя ведомства.

Тем временем Запорожская АЭС продолжает работать в режиме холодного останова. Все шесть энергоблоков не вырабатывают электричество с сентября 2022 года, однако объекту по-прежнему необходимы постоянное охлаждение реакторов и их обслуживание.

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