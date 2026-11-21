Часть багажа пассажиров рейса Казань — Новокузнецк оставили в аэропорту

Часть багажа пассажиров рейса Nordwind Airlines из Казани в Новокузнецк не отправили вместе с самолетом. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В связи с превышением предельной коммерческой загрузки воздушного судна часть багажа пассажиров не была отправлена рейсом N4-753 из Казани в Новокузнецк», — рассказали в компании.

Сейчас Nordwind вместе с аэропортом Казани решает вопрос о доставке оставшихся вещей. Их планируют отправить в Новокузнецк другим рейсом авиакомпании.

Ожидается, что багаж доставят в течение суток. Пассажиров уже предупредили о сроках.

Ранее рейс из Волгограда в Москву задержали из-за угроз одного из пассажиров захватить самолет. Инцидент произошел на борту Airbus A320, в салоне которого находились 150 человек.

Полицейские задержали 42-летнего нетрезвого мужчину, уроженца Казахстана. Ранее он уже был судим за кражу и угрозу убийством. После происшествия правоохранители осмотрели салон самолета и багаж с помощью служебных собак. Бомб и других подозрительных предметов на борту не обнаружили.

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