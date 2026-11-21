Житель Башкирии притворился мертвым и спасся от медведицы

Мастер лесного хозяйства из Зилаирского района Башкирии Михаил Иванов 21 ноября рассказал «РИА Новости», как ему удалось выжить при нападении медведицы. По его словам, спастись помогло отсутствие паники и резких движений.

История произошла несколько лет назад в лесу в километре от одного из населенных пунктов. Иванов с двумя коллегами приехал туда, чтобы осмотреть сухостой. Когда лесничие начали громко звать товарища, ушедшего вглубь леса, на шум из кустов выскочила медведица ростом с человека и повалила мастера на землю.

«Медведица пыталась вгрызться мне в лицо, но я удерживал ее за пасть, насколько мне хватило сил. Потом я изловчился и сильно пнул животное в морду, и оно схватилось за мою ногу. Промелькнула мысль, что надо притвориться мертвым, и я застыл», — рассказал Иванов.

Как удалось обмануть зверя?

Пострадавший отметил, что лежал спокойно, не сопротивлялся и лишь слегка приоткрыл глаза. После этого зверь оставил мужчину в покое и скрылся в зарослях.

Один из коллег Иванова, ставший очевидцем нападения, в момент инцидента уехал на автомобиле за помощью. Второй вернулся из чащи и помог перевязать раны на руках и ноге.

По словам Иванова, из-за шока он сначала не чувствовал боли, но по пути из леса начал терять сознание. Навстречу пострадавшему выехали коллега и скорая помощь. Мужчина был оперативно госпитализирован.

Почему медведица напала?

Позже выяснилось, что в день нападения сотрудники полиции обнаружили на том же месте медвежонка. Иванов полагает, что хищница защищала своего детеныша.

Мужчина смог справиться с пережитым стрессом и продолжить работу. Больше ту медведицу он не встречал. По его мнению, спастись от зверя помогло именно отсутствие паники и резких движений во время схватки.

Другие случаи нападения

Это не первый случай нападения медведей на людей в России. На Камчатке медведь растерзал сторожа турбазы Salmonica Travel. Мужчина заметил хищника и попытался добежать до снегохода, где находилось оружие, но не успел. Его останки обнаружили спустя несколько дней примерно в четырех километрах от базы. Медведя, который находился неподалеку, застрелили полицейские.

Ранее сообщалось, что как минимум 33 человека стали жертвами подобных атак. Власти регионов призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности в лесах.

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