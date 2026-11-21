Участник «Суперниндзя. Дети» умер в 16 лет после падения в шахту высотки
Подросток сорвался с высоты более 60 метров.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Участник Суперниндзя. Дети Никитин умер после падения в шахту дома в Тюмени
Участник шоу «Суперниндзя. Дети» и чемпион по воркауту 16-летний Тимофей Никитин скончался в больнице после падения в техническую шахту высотного здания в Тюмени. Об этом сообщает KP.RU.
Подросток приехал из Челябинска в гости к другу. Во время прогулки они решили забраться на крышу высотного дома. Тимофей увлекался руфингом, но не удержался и сорвался в шахту с высоты более 60 метров. Чтобы извлечь пострадавшего, спасателям пришлось разбирать конструкции в холле первого этажа.
Тимофея госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него множественные переломы и отек головного мозга. Подросток находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Находясь в больнице, он встретил свое 16-летие. Медики шесть дней боролись за жизнь подростка, однако спасти его не удалось.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура проводит проверку и выясняет, каким образом подростки смогли проникнуть в технические помещения здания.
Тимофей был хорошо известен в спортивном сообществе Челябинской области. Он неоднократно становился чемпионом региона по воркауту, а также одерживал победы на крупном турнире BARZ, в котором соревнуются сильнейшие спортсмены из России и Казахстана. За ловкость, легкость движений и сложные трюки на турниках подросток получил прозвище «Комар».
Широкую известность Тимофею принесло участие в телевизионном проекте «Суперниндзя. Дети». Впервые он прошел отбор в 2024 году, а в следующем сезоне вновь вышел на полосу препятствий. Подросток мечтал победить в шоу и на выигранные деньги открыть собственный спортивный зал.
Еще больше новостей — в канале Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?