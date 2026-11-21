Взрыв на японском вулкане Сакурадзима привел к выбросу пепла на высоту одного километра. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство (JMA).

Извержение произошло в 14:35 по местному времени (в 08:35 по московскому времени. — Прим. ред.). Облако пепла поднялось над кратером и направилось на юго-восток.

В районе вулкана сохраняется третий уровень опасности, при котором запрещено приближаться к опасным участкам и совершать восхождения.

Специалисты предупреждают, что рядом с кратером возможны выбросы крупных камней и сход раскаленных потоков пепла и газа.

Сакурадзима считается одним из наиболее активных вулканов Японии. Выбросы пепла здесь происходят регулярно, поэтому за состоянием природного объекта постоянно следят специалисты и экстренные службы.

Подобные явления происходят и на территории России. В сентябре на Камчатке активизировался вулкан Шивелуч, выбросивший пепел на высоту 8,6 километра. После извержения вулканические частицы выпали в нескольких населенных пунктах Камчатского края.

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