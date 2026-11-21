В результате взрыва в жилом доме Владикавказа погибли два человека
В работах задействованы 30 специалистов и 6 единиц техники от ведомства.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Два человека погибли в результате взрыва в многоквартирном доме во Владикавказе. Об этом сообщил пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания.
«По прибытии обнаружено, что в здании выбиты окна, возгорания нет. Огнеборцы проводят разбор конструкций. Два человека погибли», — значится в сообщении ведомства в мессенджере МАКС.
Взрыв произошел в одном из домов по улице Курсантов-Кировцев — на шестом этаже. Тогда поступила информация о «хлопке».
На место происшествия направили силы и средства МЧС России. В работах задействованы 30 специалистов и 6 единиц техники от ведомства.
Согласно уточненной информации, пострадали два человека — их госпитализировали в медучреждения. Специалисты МЧС России продолжают работы на месте ЧП.
Ранее подобный случай произошел в Подмосковье. Пожар вспыхнул ночью в Центральном квартале деревни Сапроново под Видным. Из здания вывели 65 человек, включая 13 детей; трех взрослых и двух детей удалось спасти. Более получаса медики проводили реанимацию девушки, пострадавшей при возгорании в квартире, прямо на траве у подъезда. После этого ее госпитализировали на скорой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
93%
Нашли ошибку?