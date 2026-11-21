Предварительной причиной взрыва в многоквартирном доме во Владикавказе стала неправильная эксплуатация газового оборудования. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Тимур Караев, передает корреспондент 5-tv.ru.

«По предварительной информации, (причиной стала. — Прим. ред.) несоответствующая эксплуатация газового оборудования, взрыв газовоздушной смеси», — сказал Караев.

В результате происшествия погибли два человека, еще двое получили травмы. Сейчас дом отключен от газоснабжения и электричества. После завершения следственных мероприятий коммунальные службы приступят к восстановлению теплового контура.

Взрыв произошел на шестом этаже жилого дома на улице Курсантов-Кировцев. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорания нет, и приступили к разбору конструкций.

О случившемся корреспонденту 5-tv.ru также рассказала очевидица, которая услышала громкий звук, когда направлялась в магазин.

«Очень страшно, взрыв большой был. Видела, что под домом осколки, окна все выбило. Людей много собралось, дороги закрыты были», — отметила женщина.

В ликвидации последствий происшествия участвуют 30 специалистов, а также шесть единиц техники МЧС России.

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