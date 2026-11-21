SHAMAN дал откровенное интервью перед юбилейным концертом в Кремле

В 30 лет походку не меняют, так SHAMAN охарактеризовал свою позицию и отношение к критике. Заслуженный артист России Ярослав Дронов дал откровенное интервью 5-tv.ru в преддверии юбилейного концерта в Кремле «35 / Лучшее».

За последним два года его смелые продюсерские решения в продвижении SHAMAN вызвали разнообразную реакцию. Но, как подчеркивает артист: это не хайп, а дерзость. И главная произошла ещё в 2022 году, когда многие затаились, а он громко и чётко сказал в песне «Я русский». А теперь настало время познакомить общественность ещё больше с его человеческой стороной.

Отвечая на вопрос, не рискует ли он, SHAMAN подчеркнул:

«Иногда надо все-таки щелкнуть по носу. Характер должен быть — а у меня он есть».

Одна из самых громких историй — скандальный кадр у лунки на Байкале, за который артист попал в волну критики, он считает несправедливо раздутым. По его словам, туристы к таким лункам приезжают и, вообще водку пьют. А если он что-то делает, то к нему придираются за то, «что другим даже мимо прошли и не заметили».

Но менять себя ради угоды хейтеров он не намерен.

«В 35 лет убеждения у меня давным-давно появились. Как известно, в 30 лет походку не меняют», — подчеркнул SHAMAN.

Критикам в целом он отвечает философски, с отсылкой к классикам. Признаков обиды артист не выказывает — по его словам, если бы он никого не триггерил, было бы полнейшее равнодушие, а значит, он всё делает правильно.

Действительно ли SHAMAN резко прокомментировал Филиппа Киркорова, почему решил выпустить штаны 2.0, чем будет удивлять на юбилейном концерте, зачем придумал «Русского мужика» и какой экзамен сдает Екатерине Мизулиной каждый день, смотрите в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

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