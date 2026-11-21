Умер ювелир Паоло Булгари

Итальянский ювелир Паоло Булгари, один из представителей семьи, стоявшей у истоков мирового успеха дома Bulgari, скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщила газета La Repubblica со ссылкой на информацию семьи.

Родственники назвали его выдающейся личностью, талантливым предпринимателем и человеком, который искренне любил Италию. В семейном заявлении его также назвали одним из величайших ювелиров своего времени.

История знаменитого ювелирного дома началась в Риме. В 1894 году дед Паоло, греческий иммигрант Сотирио Булгари, открыл первую лавку серебряных изделий на улице Систина. Спустя 11 лет появился магазин на улице Кондотти возле площади Испании. Он работает до сих пор и считается историческим адресом бренда.

Позднее семейное дело продолжили сыновья основателя. Отец Паоло вместе с братом Костантино сумел вывести компанию на международный рынок, а затем управление перешло к следующему поколению семьи.

Особенно громкую известность Bulgari приобрел в 1960–1970-е годы. Украшения итальянского дома стали популярны среди кинозвезд и представителей мировой элиты. Бренд превратился в один из символов итальянской роскоши и высокого ювелирного искусства.

Компания оставалась семейным бизнесом до 2011 года, когда ее приобрела французская группа LVMH.

Церемония прощания с Паоло Булгари состоится в понедельник, 23 ноября, в 11:00 в Риме. Отпевание пройдет в базилике Санта-Кроче-ин-Джерусалемме.

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