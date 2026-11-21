Родители убитой экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой встретились с внучкой

Родители убитой в Германии бывшей судьи из Казахстана Айгуль Сайлыбаевой смогли увидеться с внучкой — содействие оказала съемочная группа «Экстренного вызова 112». Эксклюзивные кадры предоставили 5-tv.ru.

Шолпан и Буркут Сайлыбаевы прилетели в столицу из Казахстана специально, чтобы увидеться с пятилетней Жаклин. После смерти их дочери Айгуль отец девочки вывез ребенка в Россию и прекратил поддерживать связь с родственниками покойной жены.

Шолпан и Буркут пробыли с внучкой два часа в игровой комнате. Им удалось пообщаться, поиграть и обнять маленькую Жаклин. Сейчас бабушка и дедушка добиваются в московском суде права постоянно встречаться с девочкой и принимать участие в ее воспитании.

«Ой, знаете, как хорошо получилось. Спасибо вам. Огромное спасибо, за ваш труд, сочувствие. Я не знаю, столько добрых людей в этом мире. Спасибо всем, россияне, всем, кто с нам, безмерно я благодарна. Надеемся, все будет нормально у нас, мы установим контакт с ней, будем видеться чаще», — поблагодарила журналистов за участие женщина на кадрах 5-tv.ru.

Напомним, что Айгуль Сайлыбаева умерла в Германии в июне 2024 года, будучи на раннем сроке беременности. Основной подозреваемой следствие считает ее свекровь Наталью Донцову, которая в настоящее время проживает в Москве. Как сообщают СМИ, Жаклин называет Донцову мамой. После перенесенной трагедии состояние здоровья родителей Айгуль значительно пошатнулось.

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