Московским центральным диаметрам (МЦД) исполнилось семь лет. Масштабный проект их создания изменил жизнь столичного региона. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«В 2019 году вместе с Президентом России Владимиром Путиным мы дали старт важному этапу развития транспортной системы столицы — запустили Московские центральные диаметры», — написал мэр Москвы.

За время с момента создания диаметры выросли в масштабную сеть наземного метро, которой каждый день пользуются миллионы жителей Москвы и Подмосковья. С начала работы МЦД ими воспользовались уже свыше двух миллиардов раз.

Сегодня МЦД — это четыре диаметра и 138 станций. Каждый рабочий день пассажиры совершают на них около 1,7 миллиона поездок, что более чем в два раза превышает показатели 2011 года.

Пассажирам МЦД доступно более 100 пересадок на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и другие диаметры, действует единая билетная система. Поездки для горожан стали в два раза дешевле. Для комфорта пассажиров столица полностью обновила подвижной состав на МЦД, закупив более 400 современных поездов.

Вместе с диаметрами меняют и саму инфраструктуру столицы: создают современные транспортные узлы — московские городские вокзалы. Сейчас их уже более 50, на них внедряют современную навигацию и цифровые сервисы. Городские вокзалы объединяют железнодорожный транспорт с метро, МЦК и маршрутами наземного транспорта, обеспечивают удобные пересадки и позволяют сделать поездки комфортнее.

«За время своей работы Московские центральные диаметры стали не просто одним из главных транспортных проектов столицы, а частью большой истории преобразования города. Кроме того, МЦД — это первый этап программы развития Центрального транспортного узла, который поможет создать наземное метро и в регионах», — подчеркнул Мэр Москвы.

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