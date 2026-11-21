Москвичи выбрали название для нового пешеходного моста под Малым Каменным мостом — Репинский. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«Голосование проходило в проекте “Активный гражданин”, в нем приняли участие больше 223 тысяч человек. Название связано с одноименным сквером, где установлен памятник великому русскому художнику Илье Репину», — написал мэр Москвы.

Пешеходный мост связал участки Болотной набережной, которые разделяет улица Серафимовича. Он стал частью единого прогулочного маршрута вдоль Москвы-реки — от острова Балчуг до Воробьевых гор. Благодаря новому сооружению путь от Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и Дома культуры «ГЭС-2» сократился почти вдвое.

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