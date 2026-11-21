SHAMAN признался в усталости от своего графика

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в эксклюзивном интервью 5-tv.ru накануне юбилейного концерта «35 / Лучшее» в Кремле признался, что иногда от усталости совсем нет сил, поскольку график артиста очень загруженный.

«Но я же понимаю, для чего я это делаю. Это Богоугодное дело, то, чем я занимаюсь. <...> Люди придут. Они придут на тебя. Полный Кремль, послушать, поздравить тебя искренне. Ты их порадуешь своей музыкой. Я их закручу в водовороте событий. Я сам от этого в шесть тысяч раз счастливее буду», — рассказал SHAMAN.

Отвечая на вопрос о том, где ему хотелось бы выступить в будущем, музыкант признался, что по масштабу с Красной площадью для него не сравнится ни одна другая площадка. При этом артист подчеркнул, что такое выступление требует особого уровня доверия и ответственности.

«Что может сравниться с Красной площадью? По масштабу своего величия? Попробуй сними в аренду Красную площадь. Тут определенно уровень доверия и ответственности», — заключил артист.

В этом же интервью SHAMAN подчеркнул: его смелые продюсерские решения — не хайп, а дерзость, а свою позицию и отношение к критике он охарактеризовал фразой «в 30 лет походку не меняют». Скандальный кадр у лунки на Байкале артист считает несправедливо раздутым, а менять себя ради угоды хейтерам не намерен: «В 35 лет убеждения у меня давным-давно появились».

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