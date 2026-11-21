SHAMAN рассказал почему иногда приходится показывать жесткий характер

Заслуженный артист России, певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, считает, что иногда стоит показывать характер. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru в преддверии юбилейного концерта в Кремле «35 / Лучшее».

«Иногда надо все-таки щелкать по носу, потому что характер он должен быть, если он у тебя есть, а у меня он есть. Уж сколько, сколько я не участвовал еще тогда, когда в ресторанах работал, этих всех разборках и с разными людьми, и просто разговоры вел, и так далее, и тому подобное. И какие-то конфликтные ситуации разрулить», — отметил Дронов.

Артист уточнил, что периодически важно собрать собственную волю в кулак.

«Поверьте, у меня с внутренним стержнем всегда было все в порядке. Вот и все», — добавил SHAMAN.

В том же интервью 5-tv.ru SHAMAN рассказал о том, почему решил представить штаны 2.0, чем будет удивлять на юбилейном концерте и зачем появился «Русский мужик».

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