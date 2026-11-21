Роспотребнадзор проверил сообщения о валящем с ног вирусе в Казахстане

В связи с появлением информации о вирусе, который якобы буквально «валит с ног» людей в Казахстане, Роспотребнадзор сделал запрос официальных сведений о настоящей эпидемиологической ситуации у Минздрава соседней страны.

«Согласно информации Минздрава Республики Казахстан, эпидситуация по ОРВИ и гриппу в стране остается стабильной и соответствует ежегодному сезонному подъему заболеваемости», — значится в сообщении Роспотребнадзора в мессенджере МАКС.

С начала ноября в Алматы около 14 тысяч человек с респираторными симптомами обратились за медицинской помощью, из них примерно 2,8 тысячи детей положили в больницу.

Представители департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы связали рост обращений с сезонностью, а также с тем, что родители юных пациентов обращаются непосредственно в приемные покои медицинских учреждений.

В мире наблюдается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями. В России этот показатель также находится в пределах сезонных значений. За минувшую неделю случаи ОРВИ и гриппа участились, что объясняется завершением школьных каникул.

Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко при этом уверен, что российские специалисты должны помочь казахским коллегам.

«Тем более что в рамках ЕАЭС существуют соответствующие договоры, которые мы обязаны выполнять», — отметил специалист в интервью с Абзацем.

Признаков хронического течения болезни пока не выявлено, однако ситуация требует повышенного внимания. Академик отдельно отметил эпидемиологические риски на транспортных маршрутах: из-за активного железнодорожного и автомобильного сообщения между Алматы и Москвой необходим серьезный контроль.

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