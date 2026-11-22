Космонавт Мисуркин объяснил, почему инопланетяне не выходят с нами на связь

Развитые внеземные цивилизации могут сознательно не идти на контакт с человечеством, поскольку это было бы опасно для самой Земли. Такое мнение высказал летчик-космонавт, Герой России Александр Мисуркин в беседе с ТАСС.

«Мне кажется, что цивилизация, которая технически была бы в состоянии установить контакт с нами, вряд ли бы это сделала. <...> Выйти на связь, чтобы что? Дать новую технологическую мощь и усложнить их взаимоотношения, пока они не консолидированы как единая цивилизация, а представляют собой разрозненные государства? Выходить на связь с цивилизацией, которая еще не вышла на этот уровень, — это опасно для нее», — пояснил космонавт.

Мисуркин допустил, что во Вселенной могли существовать цивилизации, достигшие высокого технологического развития, но погибшие из-за неумения разумно распорядиться собственными возможностями. Те же, кто сумел избежать такой участи, вероятно, предпочли бы не вмешиваться в развитие других разумных существ.

По мнению космонавта, человечеству стоит продолжать изучение космоса, включая экзопланеты, и постепенно отходить от принципа превосходства сильного над слабым в пользу взаимовыгодного «симбиоза».

Ранее астрофизик, доктор физико-математических наук Александр Панов из НИИЯФ МГУ рассказывал, что общий язык с инопланетным разумом можно найти через математику: натуральный ряд чисел и простые числа будут понятны в любой точке Вселенной. По его словам, такие последовательности не порождает ни один природный процесс, поэтому они служат своеобразной «визитной карточкой» разума. При этом ученый подчеркивал: даже самый «красивый» сигнал не доказывает существования внеземных цивилизаций — окончательно объявить его посланием можно, лишь выделив осмысленную информацию.

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