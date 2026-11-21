Бактерии туберкулеза обнаружили в обуви сотрудницы больницы в Иркутске

В Иркутске выясняют обстоятельства инцидента в туберкулезной больнице, где 62-летняя санитарка обнаружила подозрительное вещество в своей обуви. Информация об этом оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

Находку направили на лабораторное исследование. Анализ показал наличие микобактерий туберкулеза. Сейчас специалисты устанавливают, каким образом бактерии оказались в ботинках сотрудницы и кто мог быть к этому причастен.

Проверка по факту произошедшего продолжается.

Ранее появлялась информация о распространении так называемой супербактерии. Все более серьезной в Европе становится опасность распространения бактерии Klebsiella pneumoniae, с которой сложно справиться даже сильнодействующими антибиотиками. По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск дальнейшего увеличения количества инфицирований является реальным.

С 2019-го по 2025-й число заражений крови, вызванных устойчивой к карбапенемам Klebsiella pneumoniae, увеличилось на 72%. Летальность при таких заболеваниях обычно достигает от 40% до 70%.

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