Россиянка помогла полиции Вьетнама поймать банду похитителей собак

Российская туристка Татьяна помогла полиции Ханоя задержать банду наркоманов, которые похищали собак у иностранцев, чтобы сдать их на убой, а затем стали требовать выкуп за питомцев. Это произошло, пока девушка искала своего украденного пса, сообщает News.ru.

Инцидент произошел во время прогулки: фукуокский риджбек, оцениваемый не менее чем в 80 тысяч рублей, отошел от хозяйки на пару метров, после чего к нему подъехали двое неизвестных на байке и увезли животное.

Россиянка обратилась в полицию, однако стражи порядка искать пса не стали. Несколько дней девушка самостоятельно обходила окрестности и познакомилась с местным жителем, который пообещал вывести ее на собаку за 500 долларов. Он привел ее к гаражам, где ждали двое похитителей. Там ей и вернули питомца — все это время пес сидел в клетке для кур.

О кражах собак жаловались и другие иностранцы. Когда похитили пса у французских дипломатов, полиция наконец начала расследование. Россиянка указала правоохранителям на те самые гаражи, после чего участников банды задержали.

Как выяснилось, в районе действовала группировка наркоманов: поначалу они крали собак и сдавали их на убой, но затем сообразили, что иностранцы готовы заплатить любые деньги, лишь бы вернуть любимца.

История с пропавшей во Вьетнаме собакой российской туристки — не единственный случай, когда потерявшийся питомец становится героем новостей. В середине ноября лайка Нота пропала в лесу под Петрозаводском 15 сентября. Питомец нашелся через два месяца нашелся в Финляндии. Обессилевшее животное встретили финские охотники, накормили и довезли до муниципалитета Салла. Пограничники организовали официальную передачу собаки по дипломатическим каналам — процесс сопровождался обменом сигналами посредством поднятия флагов и фиксировался на камеру. Хозяин Виктор признался, что не верил в благополучный исход, а возвращение пса назвал «чудом».

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