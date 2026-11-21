В Уфе лжекосметолог шесть лет работала по поддельному диплому

В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней женщины, которая, по версии следствия, несколько лет оказывала медицинские услуги без необходимого образования и использовала поддельные документы. Об этом сообщили в управлении СК России по Башкирии.

Следователи установили, что женщина приобрела фальшивые диплом врача и сертификат дерматовенеролога. С этими документами она около шести лет официально работала в одной из городских поликлиник.

Параллельно обвиняемая открыла собственный косметологический кабинет. При этом высшего медицинского образования и лицензии на такую деятельность у нее не было.

Для проведения процедур женщина, как утверждает следствие, закупала незарегистрированные препараты неизвестного происхождения.

Одна из клиенток обратилась к ней за процедурой омоложения кожи. После введения препарата у женщины началось воспаление, а на лице и шее остались шрамы и рубцы.

«В кабинете одной из клиенток была проведена процедура по омоложению кожи с использованием инъекции таким препаратом, после чего у потерпевшей началось воспаление, а на лице и шее образовались шрамы и рубцы», — сообщили в ведомстве.

Полученные повреждения эксперты квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Теперь женщине предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в использовании поддельных документов. Расследование завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.

Проблема нелегальной косметологии не ограничивается одним случаем. По имеющейся статистике, шесть из десяти косметологических кабинетов в России работают без медицинской лицензии.

Последствия таких процедур могут быть серьезными. После неудачного удаления татуажа у одной из пациенток развилась рубцующая алопеция, другая получила ожоги после лазерного воздействия, еще одна лишилась части волос.

При этом добиться ответственности недобросовестного специалиста бывает непросто. Некоторые кабинеты оформляют процедуры как эстетические услуги, а не медицинские. Юристы рекомендуют сохранять договоры, чеки и переписку, фиксировать состояние кожи до и после процедуры и заранее проверять документы специалиста.

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