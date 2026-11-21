Мужчина, похитивший мальчика в Свердловской области, находился в федеральном розыске. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что 37-летний Николай сбежал из колонии Каменска-Уральского 13 ноября, где отбывал наказание — в 2021 году его осудили за убийство. До этого он привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Инцидент произошел 21 ноября в населенном пункте Большие Брусяны, однако заявление о похищении поступило спустя несколько дней. Оказалось, что мужчина обманом увел ребенка в заброшенный дом на улице Ленина и запер его внутри здания.

В управлении Следственного комитета по области заявили, что была проведена операция, в результате которой заложник был спасен. В ведомстве отметили, что здоровью ребенка ничего не угрожает.

Сам похититель был ликвидирован в ходе проведенных мероприятий. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Кроме того, они продолжают устанавливать все причины произошедшего.

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