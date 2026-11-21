Во Владикавказе взорвалась квартира которую официально не подключали к газу

Днем 21 ноября во Владикавказе произошел взрыв в многоэтажном доме на улице Курсантов-Кировцев. Часть подъезда обрушилась, два человека погибли, еще двое пострадали. После происшествия в городе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа с последующим воспламенением.

Что произошло

Взрыв прогремел в доме № 4а на улице Курсантов-Кировцев. Удар оказался настолько сильным, что в здании выбило окна, а обломки конструкций разлетелись по двору. Очевидцы рассказывали, что после взрыва вокруг дома лежали стекла и фрагменты строительных конструкций, а территорию быстро перекрыли экстренные службы.

Часть подъезда получила серьезные повреждения. Предварительно последствия взрыва затронули 38 квартир. По данным МЧС Северной Осетии, погибли два человека. Еще двоих доставили в больницу. Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

После происшествия глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Одновременно городские службы начали выяснять, сколько жильцов не смогут вернуться в свои квартиры после обследования дома.

Для временного размещения пострадавших подготовили 40 квартир маневренного фонда. Здание после взрыва отключили от газа и электричества. После завершения следственных действий коммунальные службы должны приступить к восстановлению теплового контура.

Что известно о причине взрыва

Исполняющий обязанности главы администрации Владикавказа Тимур Караев сообщил, что предварительной причиной происшествия могла стать неправильная эксплуатация газового оборудования. По его словам, произошел взрыв газовоздушной смеси.

При этом представители «Газпром межрегионгаз Владикавказ» сообщили еще одну важную деталь: квартира, где произошел взрыв, официально не была подключена к газоснабжению. По данным компании, владельцы жилья не открывали лицевой счет, а специалисты газовой службы не производили официальный пуск газа.

После происшествия аварийная бригада перекрыла подачу газа в дом. Теперь следствию предстоит установить, каким образом газ оказался в квартире и при каких обстоятельствах произошел взрыв.

Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокуратура Северной Осетии также начала проверку. Специалисты оценят соблюдение требований законодательства при газоснабжении дома и эксплуатации оборудования. На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выехал заместитель прокурора республики Денис Кулебянов. Ход расследования и результаты проверки прокуратура взяла на контроль.

После завершения первоочередных работ специалисты должны оценить состояние конструкций и определить, можно ли безопасно возвращаться в квартиры. Тем жильцам, которым понадобится временное размещение, власти готовы предоставить квартиры из городского маневренного фонда. Всего для этого подготовили 40 жилых помещений.

ЧП в других регионах

В начале ноября взрыв газа произошел в многоквартирном доме в поселке Коноша Архангельской области.

После взрыва начался пожар. Одна женщина получила ожоги головы и рук второй и третьей степени и была госпитализирована. Еще пятерых человек вывели из задымленного подъезда. Пострадавшая рассказывала, что перед происшествием поставила чайник на плиту, после чего произошел хлопок.

Еще один случай произошел в октябре в поселке Яблоновский в Адыгее. Там газ взорвался в частном доме без последующего пожара. Здание оказалось полностью разрушено. Один человек погиб, еще одна женщина пострадала.

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