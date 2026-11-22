В Берлине активисты приклеили себя к тротуару у здания бундесвера, перекрыв вход. Об этом сообщили представители полиции немецкой столицы в социальной сети X.

По данным правоохранителей, у входа собрались 32 человека. Из них 19 приклеились прямо к асфальту и установили свои транспаранты.

Сотрудники спецподразделения отделили митингующих от тротуарного покрытия. Часть участников протеста доставили в отдел полиции — сотрудники ведомства устанавливают их личности.

Эта акция влилась в череду демонстраций против милитаризации Германии и возвращения обязательной военной службы. Протестующие не согласны с курсом канцлера Фридриха Мерца на усиление армии: по их мнению, средства лучше направлять не в оборону, а в мирную жизнь — образование, соцподдержку, климатическую политику и другие сферы.

Согласно немецким изданиям, организаторами очередного протеста выступили молодежные инициативы «Gen Z regelt» и «Школьная забастовка против обязательной военной службы».

Ранее в Испании прошла крупнейшая за 14 лет забастовка — в ней участвовали около четырех миллионов человек. Акции привели к отмене почти 300 авиарейсов и части рейсов высокоскоростных поездов. В некоторых городах протесты переросли в стычки с полицией, были задержаны несколько десятков человек.

Поводом стал жилищный кризис: дефицит жилья превысил 750 тысяч единиц, стоимость аренды резко выросла. На нее уходит практически вся (98,7%) зарплата среднего молодого специалиста. В ответ на массовые возмущения полиция принимала жесткие меры — дубинки и слезоточивый газ.

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