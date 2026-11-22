Лена Катина заявила, что после воссоединения «Тату» хорошо общается с Волковой

Певица Лена Катина заявила, что после воссоединения группы «Тату» они с Юлией Волковой поддерживают теплое общение. Об этом она рассказала изданию Super.ru на премии «Распаковка 2026».

По словам солистки, все былые недопонимания между ними остались позади, а сейчас исполнительницы сосредоточены только на работе над проектами. Она напомнила, что знает Волкову очень давно и их связь выходит за рамки обычной дружбы.

«Это даже не дружба, а что-то другое. Когда люди с детства вместе, общаются долго, даже при том, что был большой перерыв в общении, я думаю, нам за это время удалось проработать свои обиды, через них перешагнуть и идти во взрослую жизнь», — отметила Катина.

Певица подчеркнула, что рада хорошим отношениям с Юлией. При этом дети исполнительниц не поддерживают общения — из-за заметной разницы в возрасте им было бы непросто найти общий язык, добавила Лена.

Группа «Тату» прекратила существование в 2011 году — причиной стали конфликты между Катиной и Волковой, разногласия с продюсерами и стремление участниц к сольным проектам. Несмотря на это, солистки иногда выходили на сцену вместе: так, в 2014 году они выступили на открытии Олимпиады в Сочи.

Примирение состоялось спустя 14 лет — в июле 2025 года Волкова на своей странице в социальной сети разместила совместное фото с Катиной и объявила о возрождении проекта. Первый совместный концерт прошел 19 июля в Крыму.

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