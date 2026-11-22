Трамп опубликовал совместное фото с Путиным с надписью «Мой друг»

Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию с президентом России Владимиром Путиным. Снимок появился на странице главы Белого дома в социальной сети Truth Social.

Лидер США разместил кадр, на котором пожимает руку российскому коллеге. Совместную фотографию Трамп сопроводил надписью: «Мой друг».

Он также опубликовал серию снимков с трехсторонних переговоров с Путиным и Си Цзиньпином и кадр со встречи с китайским лидером в аэропорту Шэньчжэня. Фото с председателем КНР у трапа самолета президент подписал: «Друзья».

Переговоры лидеров России, США и Китая состоялись 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Им предшествовала отдельная встреча Путина и Трампа, на которой президент США назвал российского коллегу «своим другом» и добавил, что рад его видеть.

Руководители стран обсудили отношения между Москвой и Вашингтоном и урегулирование на Украине. По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, переговоры прошли хорошо.

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