Похищенного в Свердловской области мальчик держали в доме с кучей мусора

Десятилетний мальчик, похищенный в Свердловской области, несколько дней провел в ужасных условиях. Кадры из заброшенного дома, где ребенка удерживал беглый преступник, оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Само здание пребывало в аварийном состоянии: забор сзади выломали, а внутрь мужчина попал через проделанную дыру. Все помещения завалены мусором. В комнате, где раньше была кухня, обнаружили пустые бутылки, консервные банки, посуду, чайник и неработающие приборы.

Спальня оказалась захламлена неисправной техникой и вещами: на кровати лежали грязная одежда и белье, стулья, пустые коробки и другие предметы. На полу рядом с кроватью нашли следы крови.

В Главном управлении Федеральной службы исполнения наказания РФ по региону заявили, что тело мужчины вынесли из дома. Его ликвидировали во время операции по спасению мальчика.

Преступник похитил ребенка 21 ноября в селе Большие Брусяны. Заявление о пропаже мальчика поступило лишь через два дня после его исчезновения. Мужчина обманом завел ребенка в заброшенный объект и запер его. В Следственном комитете Свердловской области подчеркнули, что мальчика спасли после проведенных мероприятий, его жизнь находится вне опасности.

Кроме того, преступник отбывал наказание в исправительной колонии, но сбежал 13 ноября. Его объявили в федеральный розыск. Следователи также установили личность: им оказался 37-летний Николай, который в 2021 году был осужден за убийство.

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