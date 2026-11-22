Сочи уходит под воду: мощный циклон затопил дороги и парковки
Сильнее всего стихия ударила по Адлеру и Мамайке. В отдельных районах сходят грязевые потоки, а штормовое предупреждение действует до конца воскресенья.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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В Сочи мощные ливни затопили дороги, дворы и подземные парковки
На Сочи этим вечером обрушился мощный циклон с тропическими ливнями и грозами. Мелкие горные речки быстро начали переполняться. Есть подтопления дорог, дворов и подземных парковок.
Серьезнее всего пострадали Адлер и микрорайон Мамайка — это противоположная часть Сочи, ближе к Дагомысу. Местами вода доходит до окон припаркованных автомобилей. Местами фиксируются сходы грязевых потоков.
В регионе действует штормовое предупреждение, которое продлится до конца воскресенья.
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