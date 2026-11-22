PLOS Digital: укрепление мышц кора не помогает избавиться от болей в пояснице

Наличие сильного пресса не является гарантией защиты от дискомфорта в спине. К такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие свою работу в журнале PLOS Digital Health.

Специалисты проанализировали более 33 тысяч компьютерных томограмм брюшной полости, сделанных 23 508 пациентам. Обработку снимков провела модель глубокого обучения. В выборку вошли 2622 человека с диагностированной болью в пояснице и контрольная группа из 2577 человек. Участники обеих групп совпадали по полу, возрасту и индексу массы тела, однако люди из контрольной группы на боли не жаловались.

Сравнение томограмм показало, что общий объем мышц живота у людей с болевым синдромом и без него оказался примерно одинаковым. При этом соотношение мышечной и жировой ткани в брюшной полости у пациентов с жалобами было заметно ниже.

Согласно данным Клиники Кливленда, с болью в пояснице сталкиваются до двух третей взрослого населения, причем в 90% случаев она не вызвана конкретными травмами или заболеваниями. Авторы исследования подчеркивают, что ключевым фактором выступает не общая сила, а контроль движений и состояние отдельных мышц. Именно на эти аспекты, по их мнению, должны быть направлены дальнейшие научные работы.

Ранее ученые представили потенциальный способ борьбы с разрушением позвоночника: в эксперименте лекарство от остеопороза (из группы бисфосфонатов) не давало тканям затвердевать, а позвонкам — срастаться. Опыты проводились на рыбках данио‑рерио с генетическими изменениями — у них развивались проблемы, похожие на дегенерацию межпозвоночных дисков у людей.

Это открытие может помочь создать новые методы лечения хронических болей в спине, но пока рано говорить о применении у людей: результаты получены только на животных, и нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить безопасность и эффективность такого подхода.

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