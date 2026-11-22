Трамп назвал Путина другом, а Европа осталась за дверью

Киев медленно, но неуклонно разламывается по Днепру. После двухнедельной паузы возобновились массированные удары по украинской столице.

К ранее подбитым Северному и Южному мостам добавились Подольско-Воскресенский, Дарницкий и мост Патона.

То есть в городе не осталось ни одной целой переправы. Все повреждены, движение везде ограничено. В Киевской мэрии всерьез обсуждают возможность навести понтоны через Днепр и даже прокопать тоннель под рекой. В общем, бредят.

Кроме того, в отдельных районах Киева, а также в нескольких украинских областных центрах — Львове, Луцке и Кривом Роге — после прилетов пропадали не только свет, но и вода. Противник заявляет о сотнях ударных дронов и десятках ракет, включая баллистические.

У нас цифр нет, но, очевидно, летело много. Не удивлюсь, если на крыле «Герани» или на боку «Искандера» было написано: «За Крымский мост!».

Все это на фоне по-настоящему эпохального события — первой в истории встречи лидеров России, Китая и США. Судьбоносными решениями она не отметилась, да это было и не нужно. Эта встреча — символ. Символ то ли краха однополярного мира, то ли рождения многополярного?

Вероятно, и то и другое сразу, как обычно бывает на переломах.

Встретились главы государств с крупнейшими ядерными арсеналами, и главным итогом общения стало, на мой взгляд, взаимопонимание: надо сделать все, чтобы это оружие никогда не применять. В этот же день параллельно в Берлине собрались те, кого на встречу не позвали. Европа остается все еще политическим центром, но перестала быть полюсом силы.

И это еще один важный вывод из происходящего. Репортаж корреспондента «Известий» Максима Приходы.

О том, что эти дни в Шэньчжэне войдут в историю дипломатии и мировой политики, было понятно загодя. Но лишь сейчас становятся видны масштаб и значение.

Саммит глав Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Первое публичное мероприятие Владимира Путина в Китае — выступление перед руководителями крупнейших корпораций планеты.

«Именно здесь, в АТР, зародились те кардинальные перемены, которые как волны расходятся сейчас по всему миру», — заявил Владимир Путин.

Перемены, как было сказано во время одного из визитов китайского лидера в Москву, двигают вместе Путин и Си.

«У нас общая цель — обеспечение мира и процветания в АТР. Будем работать, как вы сами любите говорить, спина к спине, на благо народов России и Китайской Народной Республики», — заявил Владимир Путин.

Несколько лет назад лидеры двух стран поставили цель довести товарооборот до 200 миллиардов долларов в год. План уже дважды был перевыполнен. В этом году ожидается новый рекорд.

В 2024 году товарооборот составил 244,9 миллиарда долларов, в 2025-м — 238,6 миллиарда долларов.

«Россия оказалась в непростой ситуации, когда было введено более 35 тысяч санкций, и именно в таких случаях, в таких ситуациях проявляются настоящие друзья. Вот Китайская Народная Республика проявила себя как настоящий друг, партнер, на которого можно всегда положиться», — отметил министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы выходим и практически в активной фазе находимся по военно-технологическому сотрудничеству», — заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Первый такой флагманский проект в этом блоке вопросов — Тяньвань. Сейчас станция на полной мощности. Практически это промышленный блок, на сегодняшний день уже не строящийся, а работающий в эксплуатации», — рассказал генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Резиденция Цилинь Шаньжуан — главная точка этого саммита. Здесь в первый день прошли переговоры России и Китая, во второй — Китая и США. И та самая главная встреча — Путин, Си и Трамп — тоже здесь, — передает корреспондент Максим Прихода.

Китайцы максимально педантично относятся к символам. И случайность ли, что мифический покровитель резиденции — скакун Цилинь — в восточной мифологии сулит мир и справедливость.

Вот тот самый момент, которого весь мир — без преувеличения — ждал. Трехсторонние переговоры Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа начинаются, — поделился Максим Прихода.

Каждый участник встречи выступил со вступительной речью.

«Безусловно, нам стоит обсудить и глобальные, и региональные, и экономические связи, продовольственную безопасность и энергетическую. У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, конечно, включая и конфликт на Украине», — заявил Владимир Путин.

Историческим фундаментом для встречи стала память об общей победе во Второй мировой войне.

«История учит: добрые отношения между крупными государствами делают мир безопасным, а конфронтация между ними погружает мир в хаос», — заявил Си Цзиньпин.

Одной из ключевых тем стал контроль над запасами ядерного оружия. За пределами зала в этот момент дежурил адъютант с тем самым ядерным чемоданчиком. А у другой двери, вероятно, его коллега — но уже в американской форме. Пункт о недопустимости атомной войны стал ключевым в совместной декларации.

«Главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в совместной декларации.

Сам факт документа, подписанного по итогам встречи, — уже серьезный результат. Первый пункт в нем — про реформу ООН, которая давно назрела. Второй — про стабильность энергопоставок. Третий — про международные институты, превратившиеся в идеологические инструменты глобалистов.

«Возможная сфера нашего сотрудничества — поиск способов защиты суверенитета от недобросовестных глобалистских организаций, таких как Международный уголовный суд. Эта структура вышла из-под контроля и, как мы все, полагаю, согласимся, своей юрисдикции», — заявил президент США Дональд Трамп.

На многие мировые процессы три лидера смотрят под одним углом.

«Допустим, сейчас мы обсуждали вопросы демократии. Что такое демократия? Это либеральный порядок или либеральная диктатура?» — заявил Владимир Путин.

Общие взгляды и общие интересы.

«Кто это? Да это мой друг!» — сказал Дональд Трамп о Владимире Путине.

Это кадры двусторонней встречи Путина и Трампа. Она не была запланирована, но ее согласовали очень быстро.

Яркая церемония встречи лидеров: Си и Трамп терпеливо ждут, когда к ним выйдет Путин. И лишь после этого приглашают всех остальных для общего фото.

На снимке Путин, Си и Трамп — в центре. За спиной американского лидера — представители недружественных элит. На всех общих фото они стоят фоном для центральных гостей.

«Наше неприятие Путина находит отражение в нашей политике санкций», — заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Антироссийский фронт дает трещину на востоке. Получасовой разговор с Санаэ Такаити — первый с 2019 года контакт Москвы и Токио. А с президентом Южной Кореи Ли Джэ Мёном открыто говорили о том, что будут сотрудничать там, где нет «препятствий».

Встречи с Путиным искали не только лидеры экономик АТЭС, но и простые шэньчжэньцы.

— Вот все эти люди — зачем они здесь собрались?

— Они ждут проезда кортежа Владимира Путина.

Эта дорога перекрыта для него, а вот гостиница, в которой остановился российский президент, — рассказал корреспондент Максим Прихода.

Встречи всех уровней в рамках этой поездки — демонстрация того, как к нашей стране относятся те, кто не носит очков с идеологической поляризацией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.