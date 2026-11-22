CNR: частое потребление фастфуда и сладостей приводит к ухудшению памяти

Рацион ребенка заметно сказывается на работе его мозга: фастфуд, сладости и другая малополезная еда способны ухудшить память, мышление и эмоциональное состояние. К такому выводу пришли ученые из Австралии, их исследование опубликовал журнал Current Nutrition Reports (CNR).

Специалисты изучили итоги 17 экспериментов, проведенных в разных регионах страны. Они наблюдали, как питание детей и подростков связано с их успеваемостью, умственными способностями и психологическим самочувствием.

Ученые установили, что ребенок, который ест много переработанной еды, сахара и соли, сталкивается с проблемами в учебе и плохим настроением. Те, кто чаще добавляет в свой рацион овощи, фрукты, рыбу и цельнозерновые продукты, лучше учатся и чувствуют себя спокойнее.

По словам исследователей, дело может быть в полезных веществах и антиоксидантах из здоровой пищи. Они напомнили, что такая еда помогает нервной системе работать нормально и сдерживает воспалительные процессы в организме.

При этом специалисты предупредили, что пока не стоит делать выводов о прямом влиянии вредных продуктов. В то же время ученые призвали родителей прививать своим детям пищевые привычки с раннего возраста.

Быстрые углеводы пагубно влияют не только на мозг, но и на сосудистую систему. Врач Андрей Матрюшев-Поклад заявил, что еда, приготовленная на рафинированном растительном масле с высоким содержанием линолевой кислоты, вызывает избыточную выработку инсулина и повреждает эндотелий сосудов.

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