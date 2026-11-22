BMC Psychology: эмпатия оказалась важнее пяти языков любви для счастья в паре

Объятий, подарков и комплиментов мало для по-настоящему хороших отношений. К такому выводу пришли психологи Американского университета Гирне на Северном Кипре. Они выяснили, какие проявления любви надежнее всего связаны со счастьем в паре. Результаты опроса опубликованы в журнале BMC Psychology.

Выборка охватила 513 студентов, средний возраст которых — 21 год; девушек среди них 56%. Каждый на момент опроса состоял в отношениях или расстался с партнером не раньше чем за полгода до исследования. Участники прошли тесты на эмпатию и удовлетворенность отношениями, а также оценили, насколько часто выражают привязанность пятью способами, описанными семейным консультантом Гэри Чепменом: словами одобрения, временем вдвоем, подарками, помощью и прикосновениями.

Наиболее частыми проявлениями любви оказались совместно проведенное время и когнитивная эмпатия — способность разобраться, что партнер думает и чувствует. Через понимание партнера, по расчетам авторов, проходит 37% всей связи между нежными проявлениями и удовлетворенностью отношениями.

Попутно работа подорвала саму концепцию пяти языков: шкалы сильно перекрываются, а время вдвоем и подарки, например, практически неразличимы. Похоже, языков на деле не пять, а один — внимательность и отзывчивость к партнеру, заключили авторы. Гендерные различия нашлись, но небольшие: девушки эмпатичнее и чаще выражают нежность, при этом «механика» счастья в отношениях у обоих полов одинаковая.

Концепцию языков любви Гэри Чепмен придумал в 1992 году. Его книга с описанием концепции стала мировым бестселлером, в том числе и в России. Ученые сегодня относятся к ней скептически, и новая работа на кипрских студентах лишь поддерживает этот скепсис: счастье предсказывает скорее общая эмпатичность партнеров.

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