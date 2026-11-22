Отец похищенного в Свердловской области мальчика предлагал обменять себя на сына

Андрей, отец похищенного в Свердловской области десятилетнего мальчика, был готов на обмен с преступником — он предлагал себя вместо своего сына. Об этом мужчина заявил в беседе с 5-tv.ru.

Отцу о случившемся с ребенком рассказала по телефону сообщила жена. Сам Андрей в момент произошедшего находился в дороге. Когда он вернулся домой, силовики оцепили территорию вокруг инцидента, а свет в селе был отключен.

Чтобы спасти сына, Андрей предложил находившемуся рядом сотруднику обменять его на мальчика. Мужчина добавил, что похитителю уже выдвигали такое требование, однако тот на сделку не пошел. По словам отца, сейчас ребенок с сильным стрессом находится под присмотром врачей.

Кроме того, родственники рассказали Андрею, что произошло на самом деле: сперва преступник подошел к сыну и его троюродному брату, когда те стояли возле магазина. Схватив мальчика за шиворот, он силой потащил его в дом. Второму удалось добежать до матери и сообщить о нападении.

Об инциденте в селе Большие Брусяны в Свердловской области стало известно 21 ноября. Мужчина, который находился в федеральном розыске после побега из тюрьмы, удерживал ребенка в заброшенном доме. Правоохранители провели операцию, в результате которой мальчика спасли, а самого беглеца ликвидировали.

Позже была установлена личность похитителя: им оказался 37-летний Николай, который за неделю до преступления сбежал из колонии Каменска-Уральского, где с 2021 года сидел за убийство.

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