Санитар нашел живую женщину в морге после двух часов в черном мешке

В Архангельской области расследуют дело о гибели пациентки в одной из больниц Северодвинска, и фабула там такая, что просто в голове не укладывается. По версии следствия, молодой врач пытался реанимировать пожилую женщину, не смог, зафиксировал смерть и отправил в морг. Там женщина неожиданно подала признаки жизни, и снова реанимировать ее пригласили того же врача. Он, по версии Следственного комитета, ввел ей препарат, от которого она скончалась. Как утверждает СК, медик сделал это, «желая скрыть допущенную ошибку».

История звучит настолько невероятно и страшно, что необходимо напомнить: обвинение еще не приговор, виновность врача может установить только суд. Сам медик и его защита отрицают злой умысел, обстоятельства произошедшего, естественно, требуют тщательного расследования.

Мы постарались максимально непредвзято восстановить хронологию событий, предоставить слово всем сторонам этой истории. Главное, нам удалось записать интервью с тем самым работником морга, который обнаружил женщину живой. Корреспондент «Известий» Евгений Наприенко работает над темой.

Здесь продолжают работать так, словно ничего и не было. Администрация учреждения при виде нашей съемочной группы старается сохранять ледяное спокойствие. На вопросы заместитель главного врача отвечает, не отрываясь от кофейного автомата.

— Я так понимаю, три года назад он закончил ординатуру и начал работать у вас? — спросил корреспондент.

— Не могу. Уточнить нужно… — ответил заместитель главного врача.

— Так вы заместитель главного врача по кадрам, — уточнил корреспондент.

— Чтобы предоставить вам достоверную информацию, нужно уточнить данные, — ответил заместитель главного врача.

И, похоже, только младший медперсонал не может скрывать эмоций.

«Конечно, ужас какой. Первый раз такое. Я тут 40 лет работаю, такого не было никогда», — прокомментировала медсестра.

История, которая произошла в больнице Северодвинска, прогремела на всю страну. В морг доставили тело 73-летней Галины Едакиной. Зафиксировали время смерти, все оформили. Как оказалось, она была еще жива.

Вот тот самый морг, где женщина, по нашим данным, два часа провела в черном полиэтиленовом мешке. Здание находится на одной территории с больницей. Их разделяют всего 100 метров. Живую пациентку обнаружил санитар и первым делом позвонил своему руководству, — рассказал Евгений Наприенко.

Эксклюзивное интервью «Известий». Санитар Дмитрий Смирнов сначала попытался закрыть дверь. Но позже все же решился рассказать, что было в тот день.

«Нет, нет, я никакому реаниматологу не звонил. Я позвонил начальству своему», — рассказал санитар Дмитрий Смирнов.

Подобные случаи — исключительная редкость. Официально порядок действий при таких историях не прописан ни в одном документе.

«Наши клинические рекомендации просто не подразумевают случая оживления пациента и последующие действия врача», — пояснила адвокат, медицинский юрист Екатерина Батурина.

Но в Северодвинской городской больнице приняли неоднозначное решение. Санитар рассказал, что после звонка заведующему никто реанимировать пациентку не пришел.

— Ни разу такого не было. Какой тут регламент может быть, фильм ужасов просто, — рассказал санитар Дмитрий Смирнов.

— А проверка какая-то служебная была? — спросил корреспондент.

— Тут прямо перетряхивали сверху донизу там все, — ответил санитар.

В морг пришел Олег Гиль. 29-летний врач-реаниматолог. Тот самый, который и подписал протокол о смерти пациентки. Сделал он это после того, как полчаса пытался заставить ее сердце снова биться. Когда решил, что результата нет, остановил реанимационные действия. По версии следствия, после звонка из морга врач пришел туда с уже набранным шприцем пропофола. И вколол ожившей пенсионерке ударную дозу.

«Умысел врача заключается в том, что он пытался скрыть свою некомпетентность», — сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя пресс-службы СК РФ по Архангельской области и НАО Рустам Катков.

Гиль сделал укол мощнейшим анестетиком. Он вызывает угнетение дыхания. Женщина просто задохнулась.

«Это безопасный препарат, если пациент подключен к непрерывному мониторингу. Вызывает искусственный сон», — объяснил врач-анестезиолог-реаниматолог Фируз Ашуров.

Погибшую Галину Едакину доставили в больницу с острым тромбозом в декабре 2025 года. В последние годы она много болела. До этого преподавала танцы и ставила творческие номера, а параллельно и сама неплохо разбиралась в медицине. Об этом нашей съемочной группе рассказали соседи пенсионерки.

«Она врачом или медсестрой работала, потому что она мне уколы сама делала, когда я беременна была», — рассказала соседка пенсионерки.

Родные погибшей комментировать эту историю пока не готовы. Внучка пенсионерки лишь рассказала, что за год после трагедии никто из больницы с семьей не связывался.

— К вам кто-то обращался, помощь предлагал? — спросил корреспондент.

— Нет, — ответила внучка погибшей.

Трагедия произошла еще в декабре прошлого года. Расследование заняло почти год. Все это время Олег Гиль спокойно работал в больнице — его анкета до сих пор есть на официальном сайте учреждения. В медицине он с 2021 года, начинал медбратом, а в 2023-м окончил ординатуру. О том, что анестезиолог сделал в морге, сразу рассказал своей матери.

«Он испуган был реакцией вот этих всех последствий, потому что, как он мне сказал: „Мама, что бы тебе ни говорили, ты знаешь, что я делал то, что я должен был сделать“», — рассказала Ольга Гиль.

В эксклюзивном интервью «Известиям» его адвокат попытался объяснить поведение реаниматолога. Якобы Олег Гиль вообще воспринял звонок из морга как шутку.

«Поступил сомнительный звонок. Что якобы у кого-то там наблюдаются признаки жизни. Это могли воспринять как шутку, розыгрыш. Врач направился в морг. Почему он пошел туда без оборудования? Там уже не нужно было оборудование», — заявил адвокат Олега Гиля Мансур Бекаров.

Пока Гиль под следствием, его бывший руководитель успел уехать из города. До мая этого года главврачом больницы был Сергей Молнар. Этот пост он занимал в свои 34 года. В соцсетях рассказывал о достоинствах учреждения.

«Отделение реанимации спасет жизни каждого пациента», — рассказывал Сергей Молнар.

Только вот во время расследования его сняли с должности. В Минздраве это решение комментировать не стали. Сейчас Молнар трудится в Ленинградской области.

На эту больницу и раньше жаловались, но только на словах. В январе этого года местная жительница похоронила своего супруга. Рассказать об этой истории женщина согласилась на условиях полной анонимности.

«Пять дней ему ничего не делали. Только уколы. У него таких болей не было. Ему не требовалось. Когда мы пришли в морг, медик нам сказал: обращайтесь в прокуратуру. Это не единственный случай», — рассказала местная жительница.

Молчит и нынешнее руководство больницы. Нашей съемочной группе удалось найти главного врача Светлану Белобородову. Она была немногословна.

«На сегодняшний день все необходимые выводы мы сделаем сами. Быстрее всего, что они будут где-то когда-то опубликованы. Но этого достаточно. На сегодняшний день мы делаем выводы и разбираемся сами в этой ситуации», — заявила главный врач Северодвинской городской клинической больницы № 2 Светлана Белобородова.

— Год прошел с ситуации. Сотрудники как работали, так и продолжают работать, — спросил корреспондент.

— Достаточно молодой человек на сегодня, — ответила Светлана Белобородова.

Эта история — звонок для всей системы здравоохранения. Вопиющий случай, который мог стать тайной. И кто знает, сколько еще таких историй может скрываться за стенами больницы.

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