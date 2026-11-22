В Финляндии после обвинений российских волков раскрыли махинации с оленями

«Русские волки едят оленей Санта-Клауса». Помните эти заголовки? Финские оленеводы били тревогу: серые нелегалы с востока без виз и паспортов устроили в Лапландии шведский стол. Ведущие западные СМИ облетели сюжеты с леденящими душу кадрами.

— Ой, бедняжка!

— Что убивает северных оленей?

— Чаще всего волки! Они убивают, убивают, убивают! Это ужасно! А большинство волков приходит сюда с востока, с российской стороны!

— Как вы можете быть в этом уверены?

— А ты на следы взгляни! Они ведут из России!

В 2025 году было зафиксировано более двух тысяч погибших оленей, при том что обычно по 1100–1300 случаев за год. И это стало поводом для более тщательной, чем обычно, проверки этих сообщений.

Вроде бы дело ясное: еще немного, и русские волки оставят их Санта-Клауса и вовсе без оленей. «Какие ваши доказательства?» — как в плохом боевике, хотелось спросить у финнов. «Плохом» потому, что уровень доказательств был — нарочно не придумаешь… волчьи экскременты, без шуток. Ученые якобы по ДНК-маркерам определили, что «нагадили» хищники неместные.

Казалось бы, посмеялись и хватит, но тут произошел поворот сюжета в духе настоящего скандинавского детектива — следы «убийц» оленей привели на самом деле не к русской границе, а в дома самих финнов.

Дело в том, что за каждого погибшего оленя фермеры могут получить компенсацию от государства от 700 до 1500 евро. И после того, как финское правительство само закрыло границу с Россией и ограничило турпоток, компенсация стала чуть ли не единственным способом заработать для местных.

Предъявлены обвинения 18 людям в Северной Лапландии. В основном это оленеводы и политики, которые им покровительствовали. Ущерб на миллионы евро.

«Русские волки», если они вообще были, оказались удобным прикрытием для махинаторов. Приговор должны вынести 17 декабря. То есть до католического Рождества.

Санта-Клаусу можно расслабиться, больше его оленей никто не тронет.

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