Психолог Королева: насмешки над традициями супруга могут привести к разводу

Тихая агрессия через игнорирование или несерьезное отношение к чужим традициям обесценивает партнера и рано или поздно разрушает брак. Об этом в интервью «Известиям» рассказала кандидат психологических наук Алина Королева. По ее наблюдениям, обычаи, унаследованные одним из супругов, порой превращаются в инструмент отстранения от второго.

«Скрытый конфликт неизбежно приведет к разрыву. Недопустимо, когда традиции одного из супругов становятся способом указать партнеру на его инаковость и непринадлежность к «своему кругу», — отметила эксперт.

Часть ритуалов супруги могут перенять у родителей, однако фундаментом должны стать собственные, совместно выработанные традиции, подчеркнула Королева. Конфронтация же, спрятанная за заботой о своих «правильных» законах жизни, брак не сохранит.

Не каждый партнер готов принять устои другого. Если взгляды супругов расходятся принципиально, и один не принимает позицию другого хотя бы частично, союз вряд ли продержится долго. Общая основа из совпадающих убеждений — условие прочных отношений.

«Семейные традиции важны, в каждой семье они свои. Удобно, если у супругов есть пересечения в подобных ценностях. И конечно, в новой семье нужно создавать свои традиции, часть из них может быть принята из родительских, а другие — созданы вместе», — добавила Королева.

Претензии психологи советуют высказывать вовремя, обходясь без криков и обвинений — так больше шансов на разумный компромисс. Замалчивание и подстройка способствуют накоплению раздражения, которое в итоге прорывается скандалом. Диалог всегда предпочтительнее одинокого недовольства.

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