Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию из-за проблем с визой

Вернуться в Великобританию принца Гарри и его супругу Меган Маркл побудили не только личные соображения — одной из причин переезда из Калифорнии могли стать визовые проблемы герцога Сассекского. Об этом сообщает агентство Page Six со ссылкой на источники в правительственных кругах США.

Трудности подтолкнули к переезду

Собеседник издания заявил, что неожиданное возвращение Гарри домой связано с истечением срока действия прежней визы. Поскольку оформление нового документа заняло слишком много времени, семья, вероятно, решила перебраться в Великобританию именно из-за этой ситуации, добавил он.

Эту же информацию подтверждают и другие источники, при этом точный иммиграционный статус герцога Сассекского в США не раскрыт до сих пор. Сейчас все вопросы с визой урегулированы, однако до появления новых подробностей ходило множество споров. Так, ряд активистов и экспертов призывали депортировать Гарри из страны за употребление запрещенных веществ.

Ложь в визовой анкете

Скандал вокруг принца Гарри начался после выхода в 2023 году его автобиографии «Запасной». В ней герцог Сассекский откровенно признался в употреблении наркотиков в прошлом. Поскольку в анкетах на визу заявители обязаны честно отвечать на подобные вопросы, сразу после публикации работы американские эксперты и активисты потребовали раскрыть его документы с целью узнать, врал ли в своей анкете Гарри или указал правду. Слова принца в мемуарах могли вполне служить основанием для его депортации.

С призывами выгнать из страны выступал и действующий президент США Дональд Трамп. Тогда он заявлял, что в случае победы на выборах одобрит депортацию, если найдутся доказательства фальсификации данных. В итоге весь спор закончился для Гарри благополучно — до реального запуска процедуры дело так и не дошло, а ситуацию в будущем «спустили на тормоза».

Возвращение домой

Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию в августе 2026 года. Вместе с ними прилетели и их дети — Арчи и Лилибет. Семья частным рейсом вылетела из Калифорнии и приземлилась в аэропорту Бирмингема. При этом отец Гарри, король Карл II, указал, что пара осталась исключительно в статусе частных лиц.

Семья поселилась в частной резиденции в Котсуолдсе, где уже живет известный в прошлом английский футболист Дэвид Бекхэм. Однако такое решение не вызвало восторга среди местных жителей. Постояльцы даже выдвинули звездной паре строгое предупреждение — они призвали их «не устраивать здесь зрелищ».

Какие еще были версии

СМИ бурно обсуждали возвращение принца Гарри и Маркл в Великобританию и выдвинули несколько причин, подтолкнувших семью к такому решению. Один из основных мотивов — образование детей. Герцог не раз подчеркивал, что хочет отдать Арчи и Лилибет учиться именно в британскую школу.

Второй фактор отъезда из США связан с желанием быть ближе к родным, в том числе к своему отцу, который в тот момент проходил лечение. До возвращения Гарри уже виделся с папой — тогда журналисты расценили их встречу как фактическое потепление отношений.

Последняя причина могла быть из-за благотворительной активности Гарри. После прибытия принц не только проводил подобные мероприятия, но и принимал в них участие. Кроме того, он готовится к «Играм непокоренных» для раненых военнослужащих, которые запланированы на 2027 год. Поэтому не исключено, что подготовка к событию побудила герцога вернуться.

Реакция семьи

На отъезд Гарри и Маркл из США отреагировал Карл III. Он обрадовался этой новости и подчеркнул, что их возвращение позволит видеться чаще. Но король дал понять, что переезд никак не изменит их статус.

Брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон никак не комментировали эту информацию. Однако пресса утверждала, что пара встретила эту новость заметно холоднее. Братья по-прежнему не общаются несколько лет — последний раз они разговаривали друг с другом на похоронах королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

Рождество не в полном составе

Предстоящее Рождество Меган и Гарри встретят в Великобритании, но не в кругу королевской семьи. Праздничные мероприятия в Сандрингеме пройдут без их участия — оказалось, что их не пригласили. Сам принц отреагировал на такое решение спокойно. Пара отметит Рождество с мамой Меган Дорией Регланд, которая по этому поводу прилетит в Королевство.

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