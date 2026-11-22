Подольская: досрочная пенсия доступна при длительном стаже или после сокращения

Страховая пенсия по старости может быть назначена на два года раньше общеустановленного возраста. Такое право дает длительный трудовой стаж либо потеря работы в предпенсионном возрасте. Об этом журналистам РИА Новости рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Общий порядок в 2026 году таков: мужчины становятся пенсионерами в 64 года, женщины — в 59 лет. В трудовой стаж входят официальная работа, периоды на больничном, срочная служба в армии и участие в спецоперации.

«За длительную трудовую деятельность такое право возникает при наличии 42 лет стажа у мужчин и 37 лет у женщин — выйти на пенсию можно на два года раньше общеустановленного срока. При этом закон устанавливает, что планка не может опуститься ниже 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин», — уточнила Подольская.

Что касается безработных предпенсионеров, оставшихся без места из-за ликвидации организации или сокращения штата, мужчинам в такой ситуации требуется не менее 25 лет стажа, женщинам — 20. Решает служба занятости: если трудоустроить гражданина не удается, она может принять положительное решение. Это мера социальной защиты, а не поощрительная льгота — требования мягче, но само право жестко привязано к статусу безработного.

Пенсионных баллов в обоих случаях должно быть не менее 30. Тем, кто не сумел накопить их из-за невысокой официальной зарплаты, досрочная пенсия не положена.

В 2027 году страховую пенсию по старости на общих основаниях смогут оформить мужчины 1962 года рождения и старше и женщины 1967 года рождения и старше при стаже не менее 15 лет и 30 пенсионных коэффициентах.

Право на досрочную пенсию в 2027 году сохранится у работников вредных производств, многодетных матерей, граждан с длительным стажем, педагогов, медиков, творческих работников и жителей Крайнего Севера.

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