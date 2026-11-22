Двое россиян погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Чили

Жертвами автоаварии с участием туристического микроавтобуса в Чили стали двое граждан России, еще двое получили ранения. О дорожном инциденте сообщил местный новостной портал ITV.

Трагедия произошла в субботу, 21 ноября, около 14:00 по местному времени на 160-м километре трассы «9 North» в районе поместья Херонима. В агентстве заявили, что транспортное средство с пассажирами столкнулось с грузовиком с аргентинскими номерами.

После прибытия к месту происшествия сотрудников полиции для проверки стало известно, что в автобусе находились только представители России. В результате погибли мужчина и женщина, еще двое человек, личность которых не установлена, пострадали.

Кроме того, в агентстве заявили, что травмы получил водитель грузового автомобиля и пассажир, сидевший рядом с ним.

Местные правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Также в издании подчеркнули, что из-за аварии участок дороги пришлось закрыть — его разблокируют после завершения комплекса расследований.

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