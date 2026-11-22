Science Advances: соединение TOFA ускорило метаболизм подопытных мышей на 18%

Соединение TOFA может открыть новый подход к лечению ожирения, при котором сбрасывается только лишний вес. Специалисты Калифорнийского университета в Беркли изучили это вещество, результаты их работы появились в журнале Science Advances. В опытах на мышах оно повышало расход энергии до 18%, улучшало показатели сахара в крови и помогало снижать жировую массу без существенной потери мышечной.

Существующим препаратам нужна альтернатива

За последние пять лет такие медикаменты, как «Оземпик», «Вегови», «Мунджаро» и «Зепбунд», изменили терапию ожирения, диабета и жировой болезни печени. Пациенты на них успешно худеют и регулируют сахар в крови под контролем врачей. Но у средств есть ощутимые минусы: тошнота и проблемы с пищеварением затрудняют лечение, а снижение аппетита повышает риск дефицита питания и потери мышечной массы, что со временем ведет к истощению.

Ученые из Беркли решили действовать иначе — не урезать потребление калорий, а увеличить энергию, которую сжигает организм.

«Масса тела зависит от двух факторов: потребления меньшего количества калорий или расходования большего количества энергии. ГПП-1 почти полностью воздействуют на первый фактор, поэтому мы сосредоточились на втором», — объяснил Андерс Няар, профессор метаболической биологии и диетологии и старший автор исследования.

Как работает TOFA

В центре внимания оказалась молекула 5-тетрадецилокси-2-фуроевая кислота (TOFA). Она препятствует выработке липидов — жировых веществ, включающих холестерин и триглицериды: в умеренных количествах они необходимы, но избыток ведет к нарушениям обмена веществ, болезням сердца и сосудов. Одновременно TOFA активирует гены, участвующие в поглощении и сжигании жира ради энергии.

У мышей лечение дало несколько результатов. Они стали более чувствительны к инсулину: это говорит об облегчении контроля сахара в крови, что важно для людей с диабетом или инсулинорезистентностью. Соединение снижало уровень триглицеридов и улучшало состояние организма при жировой болезни печени. Примечательно, что мыши с ожирением теряли вес в основном за счет жира, не лишаясь значительной части мышечной массы.

TOFA открыли еще в 1970-х, но часть свойств ученые выявили лишь недавно. Вещество относится к группе ингибиторов ацетил-КоА-карбоксилазы, которые мешают ферментам вырабатывать жирные кислоты. Другие соединения этого класса ранее проходили клинические испытания средней стадии, но ни одно не было одобрено для лечения метаболических заболеваний из-за побочных эффектов: многие повышают уровень триглицеридов в крови, что потенциально увеличивает риск проблем с сердцем.

Команда из Беркли обнаружила, что TOFA не только ингибирует ацетил-КоА-карбоксилазу, но и активирует два клеточных рецептора — PPARα и PPARδ, регулирующие гены жирового обмена. Они работают как молекулярные переключатели: при активации стимулируют поглощение жирных кислот клетками и их расщепление ради энергии. Так TOFA одновременно снижает выработку определенных жиров и побуждает сжигать уже имеющиеся запасы. У мышей это увеличивало расход энергии на целых 18% без дополнительной двигательной активности и повышения температуры тела. В отличие от других ингибиторов, TOFA не вызывал роста триглицеридов.

TOFA в комбинации с «Оземпиком»

Отдельно авторы исследования изучили, усилит ли TOFA действие препаратов на основе глюкагоноподобного пептида-1. Соединение протестировали в паре с семаглутидом — активным ингредиентом «Оземпика» и «Вегови» — и с тирзепатидом, который продается под марками «Мунджаро» и «Зепбаунд».

Результаты на мышах оказались благоприятнее, чем при использовании каждого метода по отдельности: более значительные улучшения массы тела, регуляции глюкозы, уровня инсулина и триглицеридов. Профессор Няар подчеркнул, что на данном этапе TOFA рассматривается как перспективное дополнение к типичным курсам. Иными словами, заменить «Оземпик» или «Вегови» соединение не сможет — речь о дополнительном методе терапии, который работает через другой биологический механизм.

Кроме того, TOFA остается экспериментальным средством. Все результаты получены на животных, насколько оно безопасно и эффективно для людей, пока не установлено. Нужны дальнейшие исследования, чтобы понять, удастся ли добиться таких же улучшений метаболизма у человека и будет ли препарат иметь преимущества перед существующими лекарствами.

Чтобы продвинуть разработку к клиническому применению, эксперты из Беркли запустили самостоятельную биотехнологическую компанию ReRx Therapeutics. Проект получил поддержку университетской сети предпринимателей в области наук о жизни, включая Nucleate и Berkeley SkyDeck. Если данные подтвердятся на людях, TOFA может стать важным дополнением к растущему арсеналу средств от ожирения и диабета: соединение побуждает организм тратить больше энергии, сохраняя мышцы, а значит, указывает на потенциально новый способ более здорового похудения.

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