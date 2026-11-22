Диана Пожарская: я не верю в мистику, но считаю свой дом волшебным местом

Актриса Диана Пожарская не верит в мистику, но верит в жизненное волшебство — и самым волшебным местом в Москве для нее является ее собственный дом. Об этом артистка заявила 5-tv.ru на премьере сериала «Тайный город».

«Не верю ни в какую мистику… В Москве самое волшебное место для меня — это дом, я всегда это говорю», — с улыбкой ответила Пожарская.

По ее словам, в доме происходят все самые сокровенные и важные вещи в ее жизни. Там сама артистка искренняя и настоящая, тогда как на публике поддерживает некий медийный образ.

При этом в публичном поле Пожарская долгое время не появлялась — именно потому, что у нее дома происходило то самое сокровенное чудо материнства. Ранее актриса заявила 5-tv.ru, что осознанно выбрала период закрытой материнской жизни, полностью посвященной заботе о ребенке. Однако, парадоксальным образом именно это в итоге вернуло ей любовь к актерской работе.

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