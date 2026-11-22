Вячеслав Жеребкин рассказал о бытовом райдере группы «На-на»

В райдере группы «На-на» отсутствуют какие-либо излишества. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал заслуженный артист России Вячеслав Жеребкин на концерте группы.

«Райдер у нас бытовой, обычный, простой. Мы не усложняем нашим организаторам, которые хотят сделать концерт и туры (жизнь — Прим. Ред.)», — сказал Вячеслав Жеребкин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По словам вокалиста «На-на», к базовому райдеру у них нет каких-либо особых требований. При этом к техническому оснащению музыканты относятся гораздо строже. Они, как и положено, заранее обговаривают все нюансы шоу, в том числе, какая им нужна аппаратура.

«Нам всегда нужны акустические барабаны. Там свои нюансы, музыкальные <…>. В техническом плане мы зануды, а в бытовом (нет. — Прим. Ред.)», — подчеркнул Вячеслав Жеребкин.

Также солист группы «На-на» добавил, что в обычном райдере у них нет особых блюд или напитков.

«Ничего не надо нам, ни икры, ничего», — подытожил Вячеслав Жеребкин.

Прежде солисты группы «На-на» рассказали корреспонденту 5-tv.ru, как они относятся к хейту. Музыканты поблагодарили своих недоброжелателей за плохие отзывы, так как те имеют высокие охваты.

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