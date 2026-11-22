Юрий Стоянов не подходил к плите больше 25 лет

Народный артист России Юрий Стоянов не подходил к плите больше 25 лет. Об этом юморист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Дедмобиль», в котором он сыграл главную роль.

«Я вообще не готовлю дома последние лет 25-30», — сказал актер, отвечая на вопрос журналиста о том, когда он готовил в последний раз.

По словам Юрия Стоянова, его окружают замечательные люди, и это позволяет ему не заниматься тем, в чем они превосходят его. Также артист отметил, что у него нет особых предпочтений в еде, и ему нравится абсолютно все, что для него готовят близкие. А самое любимое блюдо из детства артиста– домашние котлеты и жаренная картошка с яйцом.

Ранее Юрий Стоянов рассказал о том, что вместе с ним живет собака — его четвероногому другу уже 13 лет. По его словам, он всегда держал только одного питомца, а не нескольких. Животное, несмотря на столь преклонный возраст, чувствует себя хорошо. Стоянов не готов думать о том, что когда-нибудь собаки не станет и что будет после нее.

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