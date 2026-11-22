Российские военные нанесли удар по сухогрузу, перевозившему товары двойного назначения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Судно находилось в море северо-восточнее Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, морской транспорт был поражен беспилотными летательными аппаратами во время ночной атаки на объекты, используемые в интересах украинской армии.

Кроме того, российские силы атаковали портовую инфраструктуру в городе Килия Одесской области. Как уточнили в Минобороны, эти объекты задействованы в доставке военного имущества и других грузов для ВСУ.

Еще одной целью стала электростанция «Правобережная» напряжением 330 киловатт в Запорожье. По информации российского оборонного ведомства, она обеспечивает электроэнергией предприятия военной промышленности Украины

Ранее российские военные также нанесли удары БПЛА по Криворожской теплоэлектростанции в Днепропетровской области и электроподстанции в городе Сарны Ровенской области. Эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия украинской военной промышленности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.