Жирная рыба наподобие лосося, сардин и форели помогает от старческой слабости

У людей с высоким содержанием жирной кислоты DHA в крови реже развивается старческая слабость, которая повышает риск падений, переломов и госпитализации. К такому выводу пришли ученые, изучившие соответствующие показатели у более чем 38 тысяч пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Nutrition, Health & Aging, сообщает EatingWell.

DHA относится к омега-3 жирным кислотам и содержится преимущественно в жирной рыбе, например, лососе, сардинах и форели. Исследователи обнаружили, что более высокие показатели этого вещества связаны со снижением вероятности возрастной слабости на 18%. При этом другие виды омега-3 не показали такой же связи.

Годы берут свое: откуда появляется старческая слабость

С годами организм постепенно меняется. Мышцы могут терять силу, движения становятся медленнее, а привычные физические нагрузки требуют больше усилий.

В медицине существует понятие возрастной хрупкости, или старческой астении. Это состояние, при котором человеку становится сложнее справляться с повседневными делами, а организм хуже переносит болезни и другие нагрузки.

При постановке диагноза врачи обращают внимание на пять признаков: снижение физической активности, постоянное истощение, медленную ходьбу, бесконтрольное похудение и ослабление силы в руках.

Если у человека присутствуют как минимум три из пяти симптомов, это подозрение на развитие старческой хрупкости.

Из-за слабости повышается вероятность падений и переломов, а восстановление после травм и заболеваний может занимать больше времени. Ученые решили выяснить, связаны ли такие изменения с содержанием омега-3 жирных кислот в организме.

Годы наблюдений и тысячи пациентов: как медики изучали действие омега-3

Специалисты изучили данные 38 577 жителей Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет. В начале наблюдений ни у одного из участников не было признаков выраженной возрастной хрупкости.

Затем за их здоровьем следили на протяжении нескольких лет. За это время возрастная слабость развилась у 1024 человек. Исследователи сравнили их анализ крови и обнаружили интересную закономерность — у людей с более высоким содержанием DHA вероятность развития такого состояния оказалась ниже.

В группе с наибольшим уровнем жирной кислоты возрастную хрупкость выявили менее чем у двух человек из ста. Среди участников с самыми низкими показателями — примерно у четырех из ста.

При этом после учета других факторов статистически значимой связи между общим содержанием омега-3 и риском возрастной слабости ученые не обнаружили.

Не панацея: почему жирная рыба не станет абсолютным лекарством от старости

Исследователи выяснили, что более высокий уровень DHA особенно заметно связан с двумя признаками возрастной хрупкости. Вероятность низкой физической активности оказалась меньше на 24%, а риск выраженного истощения — на 15%.

Это означает, что люди с более высоким содержанием DHA в крови реже сталкивались с недостатком энергии и снижением двигательной активности. Однако ученые пока не установили, почему наблюдается такая связь.

Возможно, DHA играет определенную роль в поддержании нормальной работы организма, но нельзя исключать, что люди с более высоким уровнем этой жирной кислоты в целом лучше питались или придерживались более здорового образа жизни. Именно поэтому результаты не доказывают, что употребление рыбы само по себе предотвращает возрастную слабость.

Тем не менее, жирная рыба считается одним из главных пищевых источников DHA. Особенно много этой кислоты содержится в лососе, сардинах и форели.

Получить ее можно и из масла некоторых водорослей — неплохая замена для тех, кто не ест рыбу.

При этом важно учитывать, что не все продукты с омега-3 одинаковы. Например, льняные семена, семена чиа и грецкие орехи содержат другую жирную кислоту — ALA. Организм способен превращать часть ALA в DHA, однако в ограниченном количестве.

Поэтому растительные источники омега-3 не являются полноценной заменой продуктам, которые непосредственно содержат DHA.

Авторы предполагают, что в будущем анализ уровня DHA может помочь врачам выявлять людей с повышенным риском потери физических сил в старости, однако для подтверждения этой теории потребуются дополнительные исследования. Пока что специалисты рекомендуют подходить к сохранению здоровья комплексно: регулярно двигаться, выполнять посильные силовые упражнения, полноценно питаться и следить за общим состоянием организма. Жирная рыба может стать частью такого рациона, но не панацеей.

Ранее эндокринолог Анастасия Самойлова объяснила, что рыбий жир не является универсальным целебным средством и его действие зависит от общего состояния здоровья человека. Так, исследования показали, что прием рыбьего жира не помог замедлить ухудшение памяти у людей с высоким риском болезни Альцгеймера. В ходе двухлетнего исследования с участием 365 человек ученые обнаружили, что уровень омега-3 в организме повышался, однако заметного улучшения когнитивных функций не происходило.

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