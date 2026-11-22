Жительнице Кузбасса случайно приписали двух чужих детей

В Кузбассе многодетной матери случайно приписали двух чужих детей. По данным 5-tv.ru, из-за этого Соцфонд отказывает женщине в пособиях.

В феврале 2026 года жительница Новокузнецка, 36-летняя Ольга, попыталась переоформить единое пособие на трех своих детей через «Госуслуги», но неожиданно получила отказ. Причина — наличие еще двух несовершеннолетних.

В документе было сказано, что Ольга также якобы является матерью некой девочки из Екатеринбурга и мальчика из Красноярска. По словам женщины, она не знает этих детей. Более того, Ольга никогда не была в данных городах. Ей случайно приписали чужих детей, так как они однофамильцы.

Чтобы исправить ошибку, жительница Новокузнецка обратилась в Соцфонд, ЗАГС, прокуратуру и СК. В результате суд установил, что Ольга действительно не имеет отношения к этим детям, и обязал ЗАГС исправить записи.

После этого запись о мальчике исчезла. Однако информация о девочке все еще на месте. Красноярский ЗАГС требует еще один экземпляр решения суда с печатью, иначе он не аннулирует запись. Из-за этого Соцфонд до сих пор отказывает Ольге в пособиях на ее собственных детей.

Ситуацию усугубляет и то, что не так давно Ольга потеряла работу, то есть практически осталась без средств к существованию.

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