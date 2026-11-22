Политик Мема: Зеленский пытается втянуть Финляндию в прямой конфликт с Россией

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается втянуть Европу в конфликт с Россией. Об этом заявил финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Зеленский пытается втянуть Финляндию и всю Европу в прямое противостояние с Россией», — написал он в социальной сети X, отметив, что своими действиями Зеленский провоцирует масштабную эскалацию в Балтийском регионе.

Поводом для столь резкого высказывания в адрес главы киевского режима послужили многочисленные атаки украинских беспилотников вблизи финской границы.

По словам Мема, правительство премьер-министра Финляндии Петтери Орпо ведет себя неразумно, поддерживая Киев в противостоянии с Россией.

Политик также напомнил, что это далеко не первый раз, когда украинские БПЛА замечают рядом с Финляндией, однако последние два инцидента наиболее опасны. В связи с этим Мема призвал финские власти пересмотреть свою позицию в отношении Украины.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейским странам следует самостоятельно вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине с Россией, а не передавать эту роль США. По его словам, они слишком долго полагались на Вашингтон в вопросах взаимодействия с Москвой. Он также призвал европейцам самим обратиться к президенту РФ.

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