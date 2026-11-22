Роспотребнадзор рекомендовал российским школам перейти на пятидневку

Российским школам рекомендовали перейти на пятидневную учебную неделю, если количество учащихся позволяет организовать занятия без дополнительного дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что такой график предпочтителен для образовательных организаций, где число учеников соответствует проектной вместимости здания.

«При соответствии количества обучающихся проектной вместимости зданий образовательной организации для всех обучающихся рекомендуется пятидневный недельный учебный режим», — говорится в документе.

Специалисты обратили внимание, что при пятидневке у детей остается больше времени для восстановления сил. Дополнительный выходной позволяет увеличить продолжительность отдыха между учебными неделями.

При этом в некоторых российских школах до сих пор действует шестидневный график, предусматривающий занятия по субботам. Решение об организации такого режима образовательные учреждения принимают самостоятельно.

Еще одна рекомендация Роспотребнадзора касается школьных каникул. Ведомство предложило предусматривать не менее трех периодов отдыха продолжительностью от семи дней каждый.

«Для профилактики переутомления обучающихся при формировании графика каникул рекомендуется предусматривать равномерное чередование периодов учебы и отдыха», — пояснили специалисты.

В качестве примера приводится расписание, при котором после пяти-шести недель занятий школьники получают неделю отдыха.

Таким образом, рекомендации касаются не только продолжительности учебной недели, но и распределения нагрузки в течение всего учебного года.

При этом речь не идет об обязательной отмене занятий по субботам во всех школах страны. Переход на пятидневку рекомендован при соблюдении указанного условия о вместимости образовательного учреждения.

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