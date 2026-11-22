Майли Сайрус и Макс Морандо поженились на частной церемонии в Калифорнии

Американская певица Майли Сайрус и барабанщик группы Liily Макс Морандо официально стали мужем и женой. Свадебная церемония состоялась 21 ноября в Палм-Спрингс, штат Калифорния. О бракосочетании артистов сообщили несколько источников журналу People. На торжество пригласили около 140 гостей, среди которых были родственники знаменитости.

33-летняя Майли Сайрус, известная как исполнительница роли Ханны Монтаны в сериале Disney Channel, и 28-летний музыкант обменялись клятвами на территории частного поместья. Судя по опубликованным фотографиям, церемонию организовали у бассейна. Молодожены стояли под аркой, украшенной белыми цветами. На празднике присутствовали мать певицы Тиш Сайрус и ее сестра Ноа Сайрус.

Свадьба с секретами и меню с инициалами

Празднование началось еще за день до церемонии. 20 ноября Майли и Макс устроили репетиционный ужин для самых близких. Сводная сестра певицы Лили-Роуз Перселл поделилась кадрами вечера в социальных сетях. На одном из снимков оказалось меню с надписью «M+M» — инициалами имен жениха и невесты.

Сама свадьба прошла в достаточно закрытом формате. Пара не стала устраивать масштабное мероприятие с многочисленными знаменитостями и демонстративной роскошью. Вместо этого музыканты предпочли разделить важный момент с близкими людьми.

Бракосочетание состоялось примерно через год после помолвки. О намерении пожениться стало известно в декабре 2025 года, когда Майли заметили с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце во время премьеры фильма «Аватар: Пламя и пепел» в Лос-Анджелесе.

Точную дату предложения пара долго не раскрывала. Позднее Морандо рассказал, что сделал возлюбленной предложение во время поездки в Японию в прошлом году. Город оказался особенным для обоих: они прежде там не бывали, но давно мечтали посетить его.

Майли, как выяснилось, подозревала, что бойфренд готовится к важному шагу. Однако музыканту удалось обмануть ее ожидания и сохранить сюрприз до последнего момента.

«Я чуть все не испортила»: как Макс сделал предложение

В интервью журналу People Макс Морандо признался, что ему пришлось проявить изобретательность, чтобы возлюбленная не догадалась о планах. До поездки пара уже обсуждала возможную свадьбу, поэтому Сайрус предполагала, что предложение может прозвучать именно в путешествии.

Музыкант решил не торопиться и дождался последнего дня пребывания в Киото. Во время прогулки по территории отеля он заметил небольшой сад, попасть в который было запрещено. Морандо уговорил Майли пройти туда, несмотря на табличку.

Влюбленные оказались в красивом уединенном месте, напоминающем японский лес. Пока певица снимала видео и стояла к нему спиной, Макс встал на одно колено и коснулся ее плеча.

«Я весь вспотел. Чувствовал, как сердце колотится. В детстве ты смотришь фильмы, где мужчина встает на одно колено и делает предложение, и понимаешь, что именно так и нужно поступить. Но потом осознаешь: мне действительно придется встать на одно колено. Я боялся все испортить, запутаться или уронить кольцо», — вспоминал музыкант.

Сайрус также рассказывала об этом моменте в сентябре в разговоре с Зейном Лоу для Apple Music. По словам артистки, она едва не сорвала сюрприз, поскольку подозревала, что у Макса с собой кольцо. Певица даже попыталась проверить его вещи, но ничего не обнаружила.

«Я пошла в ванную и сказала себе: „Не делай этого сейчас. Не превращай прекрасный момент в истерику. Это тебе не идет, ты ведешь себя как избалованная девчонка“. Я думала: „У него нет кольца, не испорти эту поездку своей истерикой“. Мне так хотелось устроить скандал», — призналась Майли.

На самом деле кольцо находилось в кармане возле колена, который певица не проверила. В итоге сюрприз удался.

«Он меня обхитрил», — вспоминала Сайрус.

Артистка рассказала, что буквально ахнула, увидев возлюбленного на одном колене. Макс признался ей в любви и спросил, согласится ли она стать его женой.

«Это именно то, чего я всегда хотела в своей жизни. И я надеюсь, что другие люди тоже смогут испытать то, что есть у меня. Не знаю, каждому ли удается найти своего Макса», — поделилась певица.

От свидания вслепую до свадьбы

История отношений Майли Сайрус и Макса Морандо началась в 2021 году. Их познакомили на свидании вслепую, хотя, по словам артистки, для нее встреча была неожиданной, а музыкант знал, с кем идет на свидание.

«Нас познакомили на свидании вслепую. Хотя для меня оно было вслепую, а для него — не совсем. Я подумала: „В худшем случае я просто уйду“», — рассказывала певица в интервью British Vogue в мае 2023 года.

Впервые пару заметили вместе за кулисами праздничного шоу Miley's New Year's Eve Party, которое артистка снимала для NBC в Майами. Еще раньше, в ноябре 2021 года, они появились на модном показе Gucci Love Parade в Лос-Анджелесе.

В апреле 2022 года отношения знаменитостей стали очевидны для публики: папарацци заметили Майли и Макса целующимися в Западном Голливуде. Однако музыканты долго предпочитали не афишировать личную жизнь.

Морандо не только выступает в составе рок-группы Liily, но и занимается музыкальным продюсированием. Он участвовал в творческих проектах Сайрус, а общие интересы помогли паре сблизиться. Майли ранее признавалась, что ценит возможность самостоятельно решать, какие подробности личной жизни становятся достоянием общественности.

«Я поражена тем, что нам удалось сохранить все в небольшом кругу и самим решать, чем делиться. Думаю, это еще и связано с возрастом: теперь я лучше понимаю, что хочу оставить личным», — говорила артистка изданию в декабре 2025 года.

Второй брак после болезненного развода

Для Майли Сайрус это уже второй брак. В декабре 2018 года она вышла замуж за актера Лиама Хемсворта, с которым познакомилась еще в 2009 году на съемках фильма «Последняя песня». Их отношения длились около десяти лет, однако семейная жизнь оказалась недолгой.

В августе 2019 года стало известно о расставании супругов. Официально развод завершился в январе 2020 года. После разрыва певица не скрывала, что переживала непростой период, а некоторые композиции, в том числе Flowers, поклонники связывали с ее личными переживаниями.

О болезненной истории любви Сайрус и Хемсворта ранее рассказывал 5-tv.ru. Несмотря на многолетние отношения, попытки сохранить семью и повторное воссоединение после расставания, супругам не удалось построить крепкий брак. Теперь спустя почти семь лет после развода артистка вновь связала себя узами брака. На этот раз она предпочла не афишировать подготовку к торжеству и сохранить важные моменты личной жизни в узком кругу.

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